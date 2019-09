La droga nella cuccia del pitbull

CATANIA – Nascondevano la droga nella cuccia del cane sperando di sfuggire ai controlli, ma è stato proprio un cane dei carabinieri a smascherare e a fare arrestare due spacciatori di Belpasso. I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato Salvatore Rapisarda di anni 23 e Giovanni Russo di anni 28 accusati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per giorni li hanno osservati e pedinati fino a giungere davanti la loro residenza in via Del Cormorano a Belpasso dove, grazie soprattutto al prezioso fiuto del pastore tedesco Jecky del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno scovato una busta di plastica con circa 350 grammi di marijuana, nascosta all’interno della cuccia di un pitbull che la proteggeva dagli “intrusi”. La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.