Carlentini: deteneva e coltivava marijuana, “Auro” e “Athos” lo fanno arrestare

Un giovane di Carlentini scoperto dai carabinieri per aver realizzato un vivaio abusivo nei pressi della sua abitazione, sequestrate anche 120 cartucce per fucile

CARLENTINI (SIRACUSA) – “Auro” e “Athos”, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti e per la ricerca di armi ed esplosivi, mettono a segno un altro colpo e nella rete dei carabinieri finisce Mirko Tomasello, 28 anni, originario di Carlentini, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i carabinieri si sono trovati sulla strada giusta, trovando 30 grammi di marijuana, buste per il confezionamento ed una bilancia di precisione all’interno di un vasetto di vetro nascosto in un mobile.

Il fiuto dei cani e l’intuito investigativo dei militari dell’Arma ha fatto il resto. In un terreno adiacente l’abitazione, i militari dell’Arma hanno scoperto una serra dotata di un efficiente impianto di irrigazione con tre piante di canapa indiana dell’altezza variabile fino a due metri e mezzo. Poco distante dal “vivaio”, nascosti in un pozzo dismesso, sono stati rinvenuti anche due sacchi di plastica ed uno di juta contenenti complessivamente altri 3 chili di marijuana, già essiccata e pronta per essere immessa nel mercato.

Oltre al possesso di droga, Tomasello è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione di munizionamento senza averne fatto denuncia; nella fattispecie sono state sequestrate 120 cartucce per fucile calibro 12 e calibro 16 mai dichiarati. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.