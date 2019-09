Berlusconi: “Sicilia sull’orlo del suicidio”

Il leader di Forza Italia invoca interventi straordinari per il Mezzogiorno che considera l’elemento trainante per tutta l’economia

VERGIATE (VARESE) – “La Sicilia è un’isola, non vorrei esagerare, sull’orlo di un suicidio: quindi se non si fa qualcosa di straordinario per la Sicilia viene fuori un problema enorme”. Lo afferma Silvio Berlusconi, che chiede un Piano Marshall per il Meridione e fondi straordinari in particolare per la Sicilia. Quello attuale “è un Governo che terrà molto presente il Mezzogiorno, cosa che il governo passato aveva completamente dimenticato.

Ricordiamoci che il Mezzogiorno è fondamentale per far crescere tutta l’economia italiana. Io sono stato ripetutamente in Sicilia, a fare campagne elettorali regionali”, aggiunge Berlusconi parlando con i giornalisti a margine della consegna del millesimo elicottero Aw139 di Leonardo.