Il boschetto Plaia non è più in vendita

PALERMO – L’Agenzia del Demanio ha accolto la richiesta del Comune di Catania di non mettere in vendita il boschetto della Plaia a Catania.

L’Agenzia spiega che “nell’ambito delle proprie attività di gestione degli immobili dello Stato, è stato pubblicato il 29 luglio scorso un avviso di vendita di beni ricompresi nel territorio siciliano, tra i quali figura anche il lotto n. 24, relativo all’immobile sito in Catania, in viale Kennedy 10, noto come il ‘boschetto della Plaia’. Prima di avviare l’iter di pubblicazione del bando, il Demanio ha quindi inviato lo scorso maggio al Comune di Catania una richiesta di diritto di opzione per l’acquisizione del bene alla quale però l’amministrazione non ha dato riscontro”.

“Il Comune di Catania – continua -, visto l’approssimarsi della scadenza del bando, pur non avendo esercitato il diritto di prelazione a suo tempo, ha richiesto all’Agenzia lo stralcio dall’avviso di vendita del lotto, al fine di garantire la conservazione del carattere pubblico del terreno. Questo perché l’area è parte integrante di un più ampio comprensorio di proprietà del Comune destinato a parco pubblico”. L’Agenzia ha accettato la richiesta.