“Catania non è una discarica”: via alla raccolta straordinaria dei rifiuti

Comune e Dusty dispongono 6 giornate per gettare la spazzatura ingombrante: ecco dove . “E attenti alle multe per chi non differenzia”

CATANIA – Una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti dal nome “Il tuo quartiere non è una discarica” è stata organizzata a Catania dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Dusty, la società che si occupa della differenziata.

In contenitori speciali potranno essere gettati rifiuti ingombranti, inerti e legnosi. I giorni, nella fascia oraria dalle 8 alle 13, saranno il 25, 26 e 27 settembre, l’1, il 2 e il 3 ottobre, con raccolte differenziate effettuate secondo questo calendario:

rifiuti ingombranti 25 settembre via Don Minzoni;

rifiuti inerti (scarti edili) 26 settembre via Don Minzoni;

rifiuti legnosi 27 settembre via Don Minzoni;

rifiuti ingombranti 1 ottobre via Generale Ameglio;

rifiuti inerti ( scarti edili) 2 ottobre via Generale Ameglio;

rifiuti legnosi 3 ottobre via Generale Ameglio.

Nei punti di conferimento gli utenti usufruiranno dell’assistenza di personale qualificato che ne agevolerà la differenziazione. Gli utenti potranno attingere ulteriori informazioni al numero gratuito 800 9131155 o allo 095 6141491.

La Dusty comunica che da lunedì 30 settembre il rifiuto irregolare non sarà più ritirato e sarà marchiato con un bollino rosso con la dicitura “non conforme”. Gli utenti pertanto dovranno riprendere il rifiuto e conferirlo in maniera corretta, in base al calendario dei ritiri per tipologia. I trasgressori saranno passibili delle multe stabilite.