VIZZINI (CATANIA) – I carabinieri di Vizzini hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento dagli arresti domiciliari a quella in carcere per il 42enne Gregorio Costantino già gravato da precedenti per detenzione di droga, disposta dal gip del Tribunale di Caltagirone.

I carabinieri, appreso che l’uomo continuava a commerciare droga nonostante il proprio stato di detenzione, hanno effettuato una perquisizione della sua abitazione trovando altra droga. Il 42enne è stato quindi portato nel carcere di Caltagirone.