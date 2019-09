Morto in comunità: giallo a Ribera

Un disabile di 75 anni trovato cadavere nel suo letto, gli investigatori non escludono l’ipotesi dell’omicidio

RIBERA (AGRIGENTO) – La Procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte, avvenuta nella tarda mattinata, di un uomo di 75 anni ospite della comunità alloggio per disabili psichici “Mondi vitali” di Ribera, situata nel centro abitato della cittadina agrigentina.

Il cadavere, sul letto della sua stanza di degenza, è stato trovato dagli assistenti sanitari. Sul posto i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno. Fonti investigative parlano di “anomalie” in ordine alla vicenda; non si esclude che l’uomo possa essere stato ucciso.