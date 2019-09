Catania: ferie finite, tutti in carcere

Arrestati dalla polizia spacciatori e ladri che dovranno terminare di scontare le condanne in prigione. FOTO

CATANIA – Nell’ambito dell’attività volta a rintracciare soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la polizia ha eseguito numerosi ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’autorità giudiziaria. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile sezione “Catturandi” ha arrestato:

Piterà Matteo, 63 anni, pregiudicato, che dovrà espiare la pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.



Flora Salvatore, 29 anni, pregiudicato, che dovrà espiare la pena di 25 mesi di carcere per reati in materia di stupefacenti.



Palazzolo Mario, 32 anni, pregiudicato, che dovrà espiare la pena di un anno e 6 mesi di carcere per reati in materia di stupefacenti.



Pricoco Alessio, 30 anni, pregiudicato, che dovrà espiare la pena di un anno e 2 mesi di carcere per reati in materia di stupefacenti.



D’Alessandro Luciano, 47 anni, pregiudicato, che dovrà espiare la pena di 9 mesi di carcere per rapina e furto.



Savoca Salvatore, 32 anni, pregiudicato, che dovrà espiare 3 mesi di cacere per furto.



Bonaccorso Francesco, 38 anni, che dovrà espiare la pena di 2 anni e mesi 7 di reclusione per i reati di furto ed evasione.



Del Buono Enrico, 42 anni, che dovrà espiare la pena di 2 mesi di reclusione per guida in stato di ebrezza.