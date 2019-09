Rapina in via Crispi, tre tunisini arrestati

CATANIA – La polizia ha arrestato Nader Grami, 24 anni, Majdi Ammar, 40 anni e Aymen Mansouri, 35 anni, tutti tunisini, per rapina aggravata in concorso. Una notte turbolenta per l’attività di controllo delle “Volanti” che dopo la mezzanotte si sono trovati ad inseguire tre persone che avevano rapinato un uomo in via Francesco Crispi. L’immediata segnalazione della Sala operativa e il tempestivo intervento della polizia ha consentito di effettuare un inseguimento per le vie del centro cittadino Concitate anche le fasi della cattura, visto che uno dei tunisini ha ferito un poliziotto.

La vittima, dopo essere stata rassicurata dagli agenti, ha riferito di aver subito un’aggressione da parte dei tre extracomunitari, due dei quali lo hanno bloccato per permettere al terzo di impossessarsi di quanto avesse dentro le tasche, ovvero banconote e documenti. Su disposizione del magistrato di turno, i tre nordafricani sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.