Dimentica freno a mano, muore schiacciata

Giardini Naxos . Una 49enne di Fiumefreddo ha perso la vita forse per una distrazione mentre stava chiudendo l’autorimessa

GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Una donna di 49 anni, originaria di Fiumefreddo, è morta schiacciata in un’autorimessa di via Recanati, a Giardini Naxos. La vittima lavorava per una società di noleggio auto e stava chiudendo l’autorimessa quando si è verificata la disgrazia. Secondo alcuni testimoni, la donna avrebbe dimericato di tirare il freno a mano della sua vettura.

Il mezzo si è messo in movimento e l’ha centrata in pieno schiacciandola contro una parete. nell’impatto sarebbe stata recisa l’arteria femorale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Taormina.