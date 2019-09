Ispica, col flex per rapinare il bar tabacchi

ISPICA (RAGUSA) – I carabinieri i Donnalucata hanno arrestato Luigi Avolese, 38 anni, e Salvatore Casella, di 32 anni, entrambi di Pachino, per tentato furto in un bar tabacchi in via Statale nell’area di servizio “Q8”. I militari hanno bloccato uno dei due mentre stava tagliando la saracinesca del bar tabacchi con un flex e si sono posti all’inseguimento del complice, fermato subito dopo.

Un altro intervento dei carabinieri nel discount MD situato sulla Ispica-Pozzallo, in contrada Garzalla, ha permesso di fermare un rumeno di 35 anni, Samson Vasile Benone, già arrestato il mese scorso per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, che infastidiva la clientela del market e aveva anche urinato all’interno dei locali.