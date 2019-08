MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato il 54enne Salvatore Borchiero in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Catania. Condannato dai giudici per oltraggio a pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo di armi, reati commessi nel capoluogo etneo nel 2017, dovrà scontare 4 anni di reclusione nel carcere di Piazza Lanza.