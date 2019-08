Che show alla villa con J-AX e Articolo 31

CATANIA – È uno dei concerti più attesi dell’estate siciliana. Il 7 settembre la Villa Bellini di Catania ospiterà il live di J-AX + Articolo 31. Il duo storico, dopo aver registrato sold out in tutta Italia è pronto ad esibirsi in un’unica data isolana del tour estivo.

Le due metà degli Articolo 31 si uniranno per questo nuovo show, in una dimensione live completamente unica, tornando ad emozionare con vecchi e nuovi successi. Biglietti ancora disponibili, con posto unico in piedi a 35 euro più 5,25 per diritti di prevendita.

Il 7 settembre ci sarà anche Jefeo, rapper milanese che con la sua musica si è contraddistinto durante l’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. La giovane promessa dell’hip hop italiano sarà sul palco prima di J-AX e Articolo 31. Ci sarà anche Raptuz, pioniere dei graffiti in Italia che, co-fondatore della Spaghetti Funk, ha portato insieme al collettivo il live painting per la prima volta nel nostro Paese alla fine degli anni 90.