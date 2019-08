Lentini, cadavere in una body bag

SIRACUSA – Il cadavere di un uomo di mezza età è stato ritrovato dai carabinieri in contrada Ciricò, tra Lentini e Carlentini, nel Siracusano. Il corpo era avvolto all’interno di un sacco, in particolare di una body bag, la sacca utilizzata dai medici legali per la conservazione di cadaveri o resti umani. Era nascosta dietro un muro di cinta.

Ad accorgersi del cadavere, che non è stato ancora identificato, è stato un residente della zona, attirato dal cattivo odore. Da una prima ispezione cadaverica la morte risalirebbe a quattro giorni fa: sul corpo sono stati scoperti due piccoli fori ma non è chiaro se siano stati provocati da proiettili o dall’avanzato stato di decomposizione.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Siracusa Salvatore Grillo. Sarà il medico legale Francesco Cascio, incaricato dalla Procura, a eseguire l’autopsia forse già nella giornata di domani.