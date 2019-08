A Ragusa i sensori per la rilevazione continua della glicemia

RAGUSA – Nel Centro di Diabetologia del reparto di medicina dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sono stati applicati, dal responsabile Raffaele Schembari, su due pazienti diabetici, uno residente a Scicli e l’altro a Vittoria, sensori di nuova generazione “Eversense XL di Roche Diabetes Care”.

Il dispositivo allarga gli orizzonti nella gestione del diabete. “Un microsensore sottopelle – dice il dottor Schembari – in grado di monitorare la glicemia in modo continuativo fino a sei mesi è la nuova frontiera per la gestione del diabete. Parliamo del primo sensore impiantabile per il monitoraggio continuo della glicemia, progettato per la rilevazione continua dei valori di glucosio nel sangue fino a 180 giorni”.

“Il buon controllo glicemico – aggiunge il dirigente – è fondamentale per la prevenzione delle complicanze del diabete e degli scompensi metabolici acuti per questo, le persone con diabete, necessitano di un’attenta e costante misurazione della glicemia attraverso sistemi che devono essere precisi e affidabili. Oggi, grazie alla tecnologia che continua a fare straordinari passi in avanti, abbiamo a nostra disposizione molti strumenti in grado di misurare in modo accurato i livelli di glicemia migliorando la qualità di vita dei pazienti. Questo nuovo dispositivo, ha anche l’importante vantaggio di anticipare le ipo e le iper-glicemie e di essere attivo fino a sei mesi”.