Aveva pistola con il colpo in canna, 29enne arrestato dalla polizia

La Squadra mobile di Catania ha arrestato Francesco Cilenti, 29 anni, residente a San Cristoforo. Nel corso di una perquisizione effettuata dal personale dei “Falchi, il giovane è stato trovato in possesso di una pistola “Beretta”, identica a quella in uso alle forze dell’ordine, con colpo in canna e caricatore già rifornito di cartucce.