CATANIA – L’ufficio stampa e comunicazione di Franco Battiato ha smentito “categoricamente la notizia circa la messa in vendita della casa di Milo dell’artista”. Lo riferisce l’agenzia Daniele Mignardi in un breve nota, dopo che sul web era comparso un annuncio riguardante la vendita della celebre dimora in provincia di Catania.

“È da ritenersi priva di fondamento, quindi, qualsiasi indicazione diversa dalla presente nota”, ha aggiunto.