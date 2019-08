“All’Isola Bella poteva essere una strage”

TAORMINA (MESSINA) – La tragedia sfiorata all’Isola Bella, dove un grosso ramo di un albero di pino si è spezzato provocando il panico e il ferimento di sette persone, non è passata inosservata specie per l’importanza del luogo dove si è verificato il fatto, ovvero una Riserva naturale che attrae turisti da ogni parte del mondo. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è stato il Codacons che si rivolge direttamente alla Procura di Messina.

“Si tratta di una strage sfiorata che per puro caso non ha avuto conseguenze gravi – spiega il presidente regionale, Giovanni Petrone. Il ramo dell’albero precipitato a terra avrebbe potuto colpire in testa qualcuno. Anni fa, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati nel resort situato di fronte all’Isola Bella furono segnalate diverse situazioni di pericolo. Cosa è stato fatto per porvi rimedio?”

Per questo motivo, il Codacons annuncia un esposto in Procura per l’accertamento delle responsabilità dell’Ente gestore della Riserva teatro dell’incidente, con la richiesta di verificare quale attività sia stata eseguita sul fronte della sicurezza dei visitatori, alla luce delle possibili fattispecie di omissione di atti d’ufficio e concorso nei reati di strage e lesioni”.