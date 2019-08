Rubano moto in via Redentore: un arresto

CATANIA – La notte scorsa agenti della polizia di Catania, durante un servizio di controllo nel centro storico, hanno notato un giovane che, a bordo di un motorino scuro spingeva con la gamba una moto di grossa cilindrata sulla quale si trovava un altro giovane.

Appena scorta la pattuglia, i due hanno tentato di fuggire, innescando un breve inseguimento, tallonati dai poliziotti. A essere bloccato è stato il conducente della moto, una Bmw con targa spagnola rubata da qualche minuto in via Redentore.

Al controllo, il malvivente è stato identificato per un pregiudicato minorenne che è stato immediatamente condotto in questura e arrestato per furto aggravato. Il giovane è stato rinchiuso nel centro di Prima Accoglienza di Catania.