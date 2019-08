Ragazzo catanese muore in mare

FURNARI (MESSINA) – Un ragazzo di 17 anni, originario di Paternò, in provincia di Catania, è morto probabilmente a causa di un malore mentre si trovava in mare a Tonnarella di Furnari. Il giovane era in compagnia di amici, insieme a loro era arrivato fino ai massi frangiflutti per una rinfrescante nuotata. Poi la decisione di tornare a riva, una corsa a tre finita in tragedia, visto che il giovane si era fermato dopo poche bracciate.

A lanciare l’allarme sono stati proprio gli amici che hanno avvisato il servizio di salvataggio del lido “La mattanza” che ha fornito uomini e mezzi per salvare il ragazzo. I titolari dello stabilimento balneare, Giuseppe Genovese e Domenico La Macchia, hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte, sul posto è arrivata un’ambulanza del “118” con i medici che hanno effettuato un massaggio cardiaco.

Poi la disperata corsa in Guardia medica e successivamente all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito numerosi testimoni, in primis i compagni della vittima che si trovavano con lui.

“Abbiamo fatto di tutto per salvarlo – ha detto Giuseppe Genovese, uno dei soci del lido “La mattanza” – il ragazzo aveva la bava alla bocca ed era in arresto cardiaco. Purtroppo un’altra giovane vita spezzata. Siamo distrutti e vicini alla famiglia del povero ragazzo”.