Tutti abusivi: il tassista e gli ambulanti

RIPOSTO (CATANIA) – Lo scorso fine settimana, i carabinieri di Riposto hanno sorpreso sul lungomare un 68enne di Mascali con precedenti di polizia che alla guida di una piccola utilitaria trasportava a pagamento cinque extracomunitari, venditori ambulanti e abusivi, sulle affollate spiagge ioniche.

Per il tassista abusivo, sorpreso anche dal controllo accurato dei militari per un comportamento che riteneva “normale”, è scattato quindi il sequestro dell’auto, il ritiro della patente e multe per un totale di circa 2.000 euro.