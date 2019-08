Controlli a Librino: fermato un 38enne con cocaina, crack e tutto il materiale per confezionare le dosi

CATANIA – I Falchi della Polizia di Catania hanno arrestato un 38enne, Orazio Massimo Litrico, per spaccio di droga. Nel corso di controlli nel rione Librino, gli agenti lo hanno fermato e perquisito. In una borsa a tracolla sono stati trovati 58 grammi di cocaina e 26 di crack e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.