Scontro sulla Ragusa-Mare, muore 66enne

L’incidente ha coinvolto quattro mezzi: la donna estratta viva dalle lamiere stava per essere trasportata in elisoccorso a Catania

RAGUSA – Incidente mortale stamattina sulla Ragusa-Mare, dove ha perso la vita una donna di 66 anni in un sinistro che ha coinvolto quattro mezzi, tra cui un furgone. Estratta viva dalle lamiere, la donna è morta mentre stava per essere trasferita in elisoccorso a Catania. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia provinciale.