San Giorgio brucia

Fiamme a Catania: case lambite e pompieri in difficoltà. VIDEO – FOTO

CATANIA – Questa mattina un incendio di vegetazione e sterpaglie, in contrada San Giorgio a Catania, ha interessato una vasta area incolta in prossimità di via Fossa della Creta.

Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni. L’intervento di tre squadre di vigili del fuoco e di due autobotti ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente e arrivasse a una fabbrica di mobili che si trova in zona.

Sull’incendio sono stati effettuati alcuni lanci da elicotteri antincendi della forestale su richiesta dei pompieri.