Pedone travolto da bus a Palermo: è grave

PALERMO – È ricoverata in gravi condizioni G. F. 68 anni, la donna investita da un pullman turistico in via Dante. La donna è stata trasferita al Trauma Center dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo. La vittima avrebbe subìto lesioni alla colonna vertebrale ed un grave trauma toracico. La prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale dell’infortunistica, ieri pomeriggio la donna si trovava quasi a metà della carreggiata, sulle strisce pedonali quasi del tutto sbiadite, quando è sopraggiunto il mezzo pubblico che da via Dante ha svoltato verso via Brunetto Latini, in direzione di piazza Virgilio. L’incrocio è regolato da un semaforo: gli investigatori dovranno accertare se per i pedoni il segnale fosse verde.