Librino, allevamenti di cardellini nei garage

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno scoperto nel popolare quartiere di Librino due garage adibiti ad allevamento di uccelli, tra cui alcuni cardellini considerati dalla legge specie protette. I garage facenti parte del patrimonio del Comune di Catania erano occupati abusivamente da due soggetti che sono stati denunciati.

Le perquisizioni sono state estese alle abitazioni degli allevatori dove sono stati trovati altri 12 cardellini e una Testudo hermanni, la testuggine terrestre che un tempo popolava le campagne e i boschi del territorio siciliano.

I soggetti non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione che attestasse il legittimo acquisto e la detenzione degli esemplari e pertanto sono stati denunciati anche per i reati di ricettazione e invasione di edifici.

I cardellini, a seguito del nulla osta dei servizi veterinari dell’Asp di Catania, che ne ha attestato il buono stato di salute, sono stati liberati in un luogo idoneo mentre la testuggine è stata affidata in custodia giudiziale alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania.