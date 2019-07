Lunghissime code in direzione del capoluogo

PALERMO – Un autoarticolato è andato in fiamme sull’autostrada Palermo-Catania nei pressi dell’aerea di servizio Caracoli, in direzione del capoluogo siciliano.

E’ stato lo stesso autista a staccare la motrice e metterla in salvo. Sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Lunghissime le code in direzione di Palermo.