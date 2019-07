“Sbloccati 236 mln per gli ospedali siciliani”

L’annuncio della ministra Grillo: “Il governo passa dalle parole ai fatti, interverremo in 42 strutture”

“Dalle parole ai fatti. Sbloccati i fondi per 42 ospedali e strutture sanitarie siciliani, grazie al lavoro fatto dal Nucleo di valutazione degli investimenti del ministero della Salute. Ora sono finalmente disponibili più 236 milioni solo per la Sicilia”. Arriva sul suo profilo Facebook l’annuncio della ministra Giulia Grillo, che posta un video in cui spiega gli interventi.

“Spero che i cantieri si aprano in poco tempo e siano veloci – aggiunge -. Basta luoghi fatiscenti e in certi casi pericolosi”. I lavori riguarderanno l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei plessi “proprio laddove ci sono le maggiori criticità”.

Dieci milioni, per sempio, andranno all’ospedale San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro di Giarre. “I finanziamenti sbloccati dal ministero della Salute – dicono i deputati del M5s all’Ars – sono la rappresentazione plastica che il governo del cambiamento continua a parlare con cose concrete. E quello in arrivo sul fronte della salute siciliana è un fatto di enorme importanza. Si tratta di somme che potranno fare partire al più presto i cantieri, al fine di garantire ai siciliani una sanità finalmente degna di questo nome”.