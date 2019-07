CATANIA – I carabinieri di Gravina hanno arrestato il 30enne Giuseppe Leone per spaccio di droga. Fermato e perquisito mentre a piedi percorreva la via Brescia a Catania, è stato trovato in possesso di pochi grammi di marijuana. Nella sua casa in via Sebastiano Catania sono poi saltati fuori altri 60 grammi e un bilancino elettronico di precisione. Leone è finito agli arresti domiciliari.