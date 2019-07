Salvato cucciolo intrappolato tra i massi

Catania . Da giorni due cani erano incastratati in una fessura in via Montepalma: dopo 9 ore i pompieri ne estraggono uno vivo

CATANIA – Ieri mattina i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti in via Montepalma a Catania per soccorrere due cuccioli di cane. I cuccioli, da alcuni giorni, erano scivolati in una fessura tra massi di pietra lavica e terreno.

La squadra intervenuta, viste le difficili condizioni per raggiungerli, ha richiesto l’intervento di un mezzo di movimento terra. Nell’attesa che arrivasse il mezzo pesante, i pompieri, tramite l’utilizzo di una telecamera del nucleo sommozzatori di Catania, ha individuato la posizione di uno dei due cuccioli.

Dopo circa 9 ore e utilizzando anche tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale (Saf), i vigili del fuoco sono riusciti ad arrivare a uno dei due cuccioli e a portarlo in salvo. L’altro cucciolo è stato purtroppo trovato già privo di vita.