Catania . Controlli antidroga dei carabinieri nell’abitazione di un 43enne in via Samuele

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 43enne Sergio Messina per spaccio di droga. Nella sua abitazione in via Samuele i militari hanno trovato in cucina 10 dosi di crack e circa 30 grammi di marijuana ancora da convertire in dosi.