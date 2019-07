“Dammi i soldi o ti taglio la gola”

PIEDIMONTE ETNEO (CATANIA) – I carabinieri di Piedimonte Etneo hanno arrestato un pregiudicato di 27 anni per maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre di 62 anni.

Pur essendo stato già arrestato per gli stessi comportamenti vessatori e sottoposto a misure cautelari, tra le quali anche la detenzione in carcere, il giovane, tornato in libertà, ha continuato a perseguitare la madre, costretta con la forza a dargli giornalmente soldi per l’acquisto di droga.

Alcuni giorni fa, dopo essersi appropriato dell’auto della madre per farsi un giro in paese, auto peraltro priva di copertura assicurativa per le difficoltà economiche della pensionata, è rientrato in casa e, minacciandola di tagliarle la gola con un coltello, l’ha costretta a fuggire via e trovare rifugio nell’abitazione dell’altro figlio.

Subito è partita la richiesta d’aiuto ai carabinieri che, intervenuti nell’appartamento della donna, hanno potuto bloccare e ammanettare il 27enne.