Catania . Arrestato un 32enne ragusano fermato per un controllo in via Plaia: con sé aveva 10 dosi di cocaina

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un ragusano di 32 anni per spaccio di droga. Fermo ieri sera in atteggiamento sospetto in via Plaia, è stato fermato per un controllo dai militari.

L’uomo, tradendo un notevole nervosismo, è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e 265 euro in contanti. Il 32enne è stato posto ai domiciliari.