Colpisce il marito nel sonno con una roncola

PACHINO (SIRACUSA) – La scorsa notte i carabinieri di Pachino sono intervenuti in contrada Granelli in seguito a una richiesta di intervento per una lite in famiglia. I. M., tunisina di 39 anni, ha ripetutamente colpito il marito durante il sonno con una roncola dalla lama della lunghezza di 22 cm.

L’uomo è riuscito a mettersi in salvo scavalcando il muro perimetrale dell’abitazione e rifugiandosi da un vicino che ha chiamato i soccorsi. L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola con diverse ferite di arma da taglio al capo e agli arti superiori, lesioni tendinee e una frattura allo zigomo.

La donna è stata arrestata e portata nella casa circondariale Piazza Lanza di Catania.