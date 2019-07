Toys Center apre a Siracusa all’interno del centro commerciale Archimede, arrivando così a cinque negozi in Sicilia. Dal 18 luglio sarà aperto al pubblico con tanti eventi speciali e iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie nei pomeriggi fino al 21 luglio e promozioni ad hoc fino al 27 luglio.

La scelta di aprire il negozio all’interno del centro commerciale è dovuta alla volontà di volere essere sempre più vicini e disponibili nei confronti delle famiglie moderne, sempre piene di impegni, dando loro la possibilità di passare in negozio tutti i giorni fino alle 21.30.

Toys Center, la più grande catena di negozi in Italia dedicata al mondo dei giocattoli, si mostra in una veste tutta nuova, curata nei minimi dettagli. All’ingresso i bambini saranno accolti da un portale arcobaleno i cui colori li guideranno alla scoperta di ogni area gioco dal nome fantasioso, come “Immagina una principessa”, “Leggimi una storia”, “Giochiamo in compagnia” e molti altri. I più piccoli potranno divertirsi a esplorare i circa 1.000 mq di negozio curati in ogni dettaglio, persino nei pavimenti che riportano disegnati “il gioco dell’oca” e quello della “campana”.

Tante novità poi per i piccoli visitatori del negozio: un passaporto speciale dove collezionare un timbro per ogni area per ottenere una sorpresa finale, la patente di guida per i maschietti che acquistano le macchinine e il certificato di adozione per le bambole.

Toys Center si trasforma da negozio di giocattoli a luogo magico dove “guardare e toccare” diventa la regola e i piccoli e i grandi possono vivere insieme momenti magici e speciali.