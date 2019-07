CATANIA – Un camion ha preso fuoco nella notte sull’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Gerbini, in territorio di Paternò.

Il traffico in entrambe le direzioni è stato deviato in uscita allo svincolo di Gerbini per chi proviene da Palermo, e Motta per chi proviene da Catania, con indirizzamento lungo la statale 192 della Valle del Dittaino.