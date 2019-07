Inseguiti dai poliziotti in via di Sangiuliano si sbarazzano del motociclo e sfuggono alla cattura

CATANIA – La polizia di Catania ha sventato ieri sera il furto di uno scooter. Gli agenti hanno inseguito due uomini che avevano appena rubato il motociclo in via Archimede e stavano passando via Sangiuliano.

Quasi raggiunti dai poliziotti, hanno abbandonato il mezzo in via Dusmet, fuggendo a bordo di un altro scooter guidato da un complice. Il motociclo è stato restituito al proprietario.