Catania, estate al fresco per tutti

CATANIA – La polizia di Catania ha eseguito ordini i seguenti arresti. In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha arrestato:

MUSUMECI Salvatore, 51 anni, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione per espiare la pena 4 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di riciclaggio e falso;



STANGABIANO Antonio, 52 anni, pregiudicato che deve espiare la pena di anni 4 di reclusione per i reati di usura ed estorsione;



BASSETTA Alberto, 34 anni, dovrà espiare la pena di anni 3, mesi 3 e giorni 10 di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi;



BARZILLONA Francesco, 39 anni, pregiudicato, dovrà espiare la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale;



PITERA’ Matteo, 62 anni, pregiudicato, dovrà espiare la pena di anni 2 di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti;



PITARA’ Giuseppe, 36 anni, dovrà espiare la pena di anni 2 di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti;



SPOTO Francesco, 53 anni, pregiudicato, dovrà espiare la pena di anni 1 di reclusione per il reato di tentato furto aggravato in concorso;



LAUDANI Fabio, 41 anni, pregiudicato, dovrà espiare la pena di anni 1 di reclusione per reati di droga;



SCEVOLI Giuseppe, 55 anni, pregiudicato, dovrà espiare la pena di mesi 2 e giorni 17 di reclusione per il reato di furto;



CATANIA Lucrezia, 26 anni, dovrà espiare la pena di mesi 6 di reclusione per il reato di truffa.