Nuova evasione dai domiciliari: arrestato

Paternò . Il 36enne Francesco Alleruzzo riconosciuto dai carabinieri mentre passeggia in via Matera

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 36enne Francesco Alleruzzo per evasione dagli arresti domiciliari. Avendo violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato arrestato e posto ai domiciliari, che comunque aveva già violato e per cui era stato di nuovo arrestato e ricollocato nella propria abitazione.

Ora l’ennesima infrazione, come accertato dai carabinieri che lo hanno riconosciuto e bloccato mentre a piedi percorreva la via Matera a Paternò. L’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal giudice.