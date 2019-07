Malta apre il porto a Mediterranea. “Ma l’Italia prenda 55 migranti da noi”

ROMA – La nave Alex dell’ong Mediterranea, con 54 migranti a bordo, è arrivata alle 4 di questa mattina a 12 miglia da Lampedusa. Lo annuncia la stessa ong sottolineando come “un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l’ingresso”.

“Il decreto è illegittimo – spiega Mediterranea in un tweet -: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese”.

MALTA PRONTA AD ACCOGLIERE I MIGRANTI. La notte scorsa il Centro di coordinamento del salvataggio di Malta ha offerto come “gesto di buona volontà” la disponibilità del governo maltese allo sbarco sull’isola dei 54 migranti. Lo annuncia la stessa ong, sottolineando però che “per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso Malta”. “Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della guardia costiera italiana”, conclude Mediterranea.

SCAMBIO DI MIGRANTI TRA MALTA E ITALIA. “A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, è stato deciso che Malta trasferirà 54 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta”, ha annunciato il governo maltese in un comunicato. Ma mentre La Valletta accoglierà i 54 naufraghi, andandoli a prendere con una propria nave militare, “d’altra parte, l’Italia prenderà 55 migranti da Malta”. Il governo maltese precisa che “questo accordo non pregiudica la situazione in cui questa operazione ha avuto luogo e in cui Malta non ha alcuna responsabilità legale, ma fa parte di un’iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà tra Malta e l’Italia”.

SALVINI: “SE NON VANNO A MALTA ENNESIMO ATTO DI PIRATERIA”. “Se non dirigeranno verso Malta, è chiaro che sarà l’ennesimo atto di disobbedienza, violenza e pirateria: io non mollo!”, avverte il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Le autorità marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove potranno attraccare”, spiega, aggiungendo che durante la notte ha firmato, insieme con i ministri Trenta e Toninelli, il divieto di ingresso, transito e sosta in acque territoriali italiane della nave Alex.

“Incredibilmente, la ong si sta rifiutando di andare a Malta, Paese europeo sicuro! In questo momento sono fermi, affiancati dalla nave di una ong spagnola, poiché stanotte abbiamo consegnato il divieto di ingresso nelle acque italiane”, ha concluso Salvini.

LA ONG: “GUARDIE COSTIERE CI TRASFERISCANO A LA VALLETTA”. Arriva la replica di Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, a bordo della nave Alex: “Pronti a sbarcare a Malta le 54 persone salvate ieri in acque internazionali, è sufficiente che le guardie costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento dalle acque di Lampedusa al porto de La Valletta poiché il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre cento miglia”.

NUOVO MINI SBARCO A LAMPEDUSA. Nuovo mini sbarco in nottata a Lampedusa, dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria. Intorno alla mezzanotte è approdato direttamente in porto l’ennesimo barchino con a bordo 14 migranti, tra i quali due donne e 4 bambini.