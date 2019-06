Madre e figlia fanno shopping senza pagare

CATANIA – Erano entrate in un negozio catanese di una nota catena, madre e figlia dodicenne, come se si fosse trattato di normale shopping, ma così non era. Le due sono state notate dal personale della sicurezza: la ragazzina aveva privato del dispositivo antitaccheggio uno zainetto che ha poi indossato come se fosse da sempre stato suo.

La madre, che si è servita della figlia, è stata dunque indagata per furto dalla polizia. Le due sono state portate in questura, dove la signora si è dimostrata già munita di un avvocato penalista di fiducia.