CATANIA – I carabinieri di Librino hanno arrestato il 45enne catanese Davide Speranza, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura restrittiva emessa dal Tribunale di Catania. Già ristretto ai domiciliari perchè arrestato dai “Lupi” che, nel settembre 2018, lo sorpresero a piazzare droga in viale Nitta, ha più volte violato gli obblighi come peraltro puntualmente accertato dai militari di Librino.

L’uomo, oggetto di una richiesta di inasprimento del regime detentivo, recepita in toto dall’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza.