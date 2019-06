CATANIA – Nella mattinata di ieri agenti delle volanti della polizia hanno arrestato a Catania il pregiudicato di 35 anni Luca Di Grazia, già sottoposto ai domiciliari. A più riprese è stato indagato per la violazione della misura cautelare e per ricettazione, reati per i quali dovrà essere sottoposto a ulteriori processi penali. E’ stato condotto in carcere.