“Che meraviglia l’Anfiteatro romano”

CATANIA – L’input c’è, ora bisogna mettere in campo le forze per consegnare in tutta la sua maestosità alla città ed al mondo l’Anfiteatro romano di Catania. Il primo passo lo ha compiuto il presidente della Regione siciliiana, Nello Musumeci, che ha disposto l’apertura dello storico sito, incastonato nel suggestivo scenario di piazza Stesicoro, per cinque giorni la settimana (da martedì a sabato). Fino a ieri – lo ricordiamo – l’Anfiteatro era visitabile soltanto il giovedì. Turisti spagnoli, tedeschi e giapponesi in coro: “Una meraviglia del genere dovrebbe essere aperta sette giorni su sette”.

Il Governatore siciliano ha voluto compiere un sopralluogo nell’antico sito, risalente ai primi secoli dopo Cristo, per verificare lo stato dei luoghi. Occorre rendere pulita tutta l’area, predisporre un impianto di illuminazione adeguato, rifare la segnaletica interna ed esterna, rimuovere la fatiscente cabina all’ingresso, riqualificare la recinzione in ferro battuto, poi sarà necessario renderlo più appetibile con depliant esplicativi in più lingue e magari collocare lungo il percorso degli schermi per la ricostruzione virtuale tridimensionale dell’Anfiteatro.

Un consiglio lo dà un turista romano, disorientato per la mancanza di segnaletica per raggiungere l’Anfiteatro: “In metropolitana ci sono tante informazioni, ma giunti in centro storico non c’è alcuna indicazione di queste bellezze, sono arrivato qui per caso”.

“Dobbiamo dare un’anima a questo straordinario monumento”, ha ribadito Nello Musumeci che adesso punta all’apertura sette giorni su sette, spostando il personale di custodia da un altro sito attualmente in fase di ristrutturazione. L’obiettivo è renderlo fruibile anche domenica e festivi, si vedrà, intanto non resta che ammirare le vestigia dell’Antica Roma a Catania…