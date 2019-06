CATANIA – Un incendio, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato su autobus dell’Azienda metropolitana trasporti (Amt) mentre era in transito vicino al centro commerciale Porte di Catania.

Le fiamme sono state spente da vigili del fuoco del distaccamento Sud e della sede centrale del comando provinciale. Al momento non risultano persone ferite o intossicate dal fumo.