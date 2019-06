Catania, stop al volantinaggio selvaggio

CATANIA – Con un’ordinanza il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto nuove e più stringenti norme per combattere la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari che solitamente vengono gettati a terra o abbandonati in luoghi non idonei con grave danno al decoro urbano e all’immagine della città.

L’abbandono di cartacce sulla pubblica via, oltre a determinare degrado ambientale, crea notevoli difficoltà di raccolta di rifiuti e del servizio di pulizia delle strade.

Ecco alcune disposizioni contenute nell’ordinanza del sindaco Pogliese: l’atto sindacale vieta su tutto il territorio comunale la pubblicità mediante volantinaggio e l’affissione di manifesti su pali di pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, su alberi o qualunque altra collocazione non autorizzata.

Il provvedimento vieta, inoltre, la distribuzione di volantini ai passanti sulle pubbliche vie, ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione.

Il divieto è esteso alla distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni di abitazioni private e impone di effettuare volantinaggi solo nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì e potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Per il personale che diffonde volantini, opuscoli pubblicitari e affigge manifesti in aree non consentite, è prevista una sanzione amministrativa da 50 fino a 500 euro oltre al rimborso per il ripristino dello stato dei luoghi. Le stessa sanzioni amministrative valgono anche per le aziende commissionarie.