Sorpresi a spaccare finestrino del Cayenne

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati (Ct) hanno arrestato i catanesi Angelo Sava, di 50 anni, e Gaetano Grasso, di 64 anni, per furto aggravato.

I militari li hanno sorpresi in via Gemmellaro subito dopo aver infranto il finestrino di una Porsche Cayenne per rubare un borsello. Notati i carabinieri, hanno tentato di fuggire a bordo di una Toyota Auris, bloccata dopo un centinaio di metri, sulla quale è stato trovato un “jammer” nascosto nel cruscotto, utilizzato dai ladri per inibire il funzionamento dei telecomandi utili alla chiusura centralizzata delle auto.

I congegni sono stati sequestrati, la refurtiva restituita al proprietario, mentre gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.