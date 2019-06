FLORIDIA (SIRACUSA)- La Polizia di Stato ha chiuso definitivamente a Floridia (Siracusa) il bar “Planet cafè” perché abituale ritrovo di pregiudicati per la quasi totalità con precedenti specifici per droga o segnalati come assuntori.

Nel gennaio scorso era stato emanato un primo decreto di sospensione dell’attività per 15 giorni e recentemente il titolare è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione di droga. Il decreto di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di somministrazione alimenti e bevande al locale, firmato dal questore Gabriella Ioppolo, è stato notificato dai carabinieri.