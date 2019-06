Ai domiciliari per estorsione (FOTO)

CATANIA – La Polizia di Catania ha dato seguito a un ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare a carico di Nunzio Catania, 22 anni.

Il reato di cui si è reso colpevole è relativo all’estorsione commessa a Pedara nell’aprile del 2017 per il quale era stato condannato a una pena di 3 anni e 8 mesi.