Spacciava cocaina protetto dalle vedette

Catania . Pusher 25enne beccato a vendere droga sotto i portici di un palazzo in via Capo Passero

CATANIA – Sabato pomeriggio, agenti delle Volanti di Catania hanno arrestato Giuseppe Biazzo, 25 anni, per spaccio di droga.

I poliziotti stavano effettuando un servizio antidroga nella zona di via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo, quando hanno notato il giovane fermo sotto i portici di un palazzo, con un borsello a tracolla e una ricetrasmittente.

Biazzo è stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e di 870 euro, ritenuta provento della sua attività di spaccio. La droga, i soldi e la ricetrasmittente, con cui si teneva in contatto con le vedette incaricate di avvisarlo dell’arrivo delle forze dell’ordine, sono stati sequestrati.